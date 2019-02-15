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Round 3 Questions & Answers - Fri 15th February

Round 3 Questions & Answers - Fri 15th February

The Cheese Shop And Cheese Exporters

We'd like you to name any cheese mentioned in Monty Python's 'Cheese shop' sketch from the original TV series. (In the sketch John Cleese asks for every cheese he can think of but the cheese shop has nothing).

BEL PAESE 0
BOURSIN 0
BRESSE BLEU 0
BRIE 21
CAERPHILLY 0
CAITHNESS 0
CAMEMBERT 17
CARRE DE L'EST 0
CHEDDAR 37
CHESHIRE 1
CZECHOSLOVAKIAN SHEEP'S MILK CHEESE 0
DANISH BLUE 1
DANISH FYNBO 0
DORSET BLUE VINNEY 0
DOUBLE GLOUCESTER 0
EDAM 19
EMMENTAL 1
GORGONZOLA 5
GOUDA  13
GRUYERE 1
ILCHESTER 0
LANCASHIRE 1
LIMBERGER 0
LIPTAUER 0
MOZZARELLA 5
NORWEGIAN JARLSBERGER 2
PARMESAN 9
PERLE DE CHAMPAGNE 0
PIPPO CRÈME 0
PONT-L'EVEQUE 0
PORT SALUT 0
RED LEICESTER 0
RED WINDSOR 0
ROQUEFORT 0
SAGE DARBY 0
SAINT-PAULIN 0
SAVOYARD 0
SMOKED AUSTRIAN 0
STILTON 5
TILSIT 0
VENEZUELAN BEAVER CHEESE 0
WENSLEYDALE 2
WHITE STILTON 0


We’d like you to name any of the top 20 cheese exporting countries.


AUSTRALIA  50
AUSTRIA  0
BELARUS  0
BELGIUM  11
DENMARK  16
EGYPT  0
FRANCE  66
GERMANY 15
GREECE  13
IRELAND  0
ITALY  44
LITHUANIA  0
NETHERLANDS 26
NEW ZEALAND  33
POLAND  0
SAUDI ARABIA  0
SPAIN  6
SWITZERLAND  38
UK 22
USA 14





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