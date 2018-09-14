Round 3 Questions & Answers - Fri 14 Sep

We'd like you to name any film for which Charlie Chaplin received an acting credit, according to IMDB.
|A COUNTESS FROM HONG KONG
|0
|A KING IN NEW YORK
|1
|CITY LIGHTS
|14
|LIMELIGHT
|5
|MODERN TIMES
|10
|MONSIEUR VERDOUX
|0
|SHOULDER ARMS
|0
|THE CIRCUS
|5
|THE GOLD RUSH
|6
|THE GREAT DICTATOR
|23
|THE KID
|14
|THE PILGRIM
|2
|TILLIE'S PUNCTURED ROMANCE
|0
We'd like you to name any Audrey Hepburn film.
|ALWAYS
|0
|BABY BEATS THE BAND
|0
|BLOODLINE
|0
|BREAKFAST AT TIFFANY'S
|61
|CHARADE
|1
|FUNNY FACE
|6
|GREEN MANSIONS
|0
|HOW TO STEAL A MILLION
|0
|LAUGHTER IN PARADISE
|0
|LOVE IN THE AFTERNOON
|1
|MONTE CARLO BABY
|0
|MY FAIR LADY
|15
|ONE WILD OAT
|0
|PARIS WHEN IT SIZZLES
|0
|ROBIN AND MARIAN
|1
|ROMAN HOLIDAY
|13
|SABRINA
|11
|THE CHILDREN'S HOUR
|0
|THE LAVENDER HILL MOB
|0
|THE NUN'S STORY
|3
|SECRET PEOPLE
|0
|THE UNFORGIVEN
|0
|THEY ALL LAUGHED
|0
|TWO FOR THE ROAD
|0
|WAIT UNTIL DARK
|4
|WAR AND PEACE
|2
|YOUNG WIVES' TALE
|0