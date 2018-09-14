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Round 3 Questions & Answers - Fri 14 Sep

Round 3 Questions & Answers - Fri 14 Sep

Charlie Chaplin Films And Audrey Hepburn Films

We'd like you to name any film for which Charlie Chaplin received an acting credit, according to IMDB.

A COUNTESS FROM HONG KONG 0
A KING IN NEW YORK 1
CITY LIGHTS 14
LIMELIGHT 5
MODERN TIMES 10
MONSIEUR VERDOUX 0
SHOULDER ARMS 0
THE CIRCUS 5
THE GOLD RUSH 6
THE GREAT DICTATOR 23
THE KID 14
THE PILGRIM 2
TILLIE'S PUNCTURED ROMANCE 0

We'd like you to name any Audrey Hepburn film.

ALWAYS 0
BABY BEATS THE BAND 0
BLOODLINE 0
BREAKFAST AT TIFFANY'S 61
CHARADE 1
FUNNY FACE 6
GREEN MANSIONS 0
HOW TO STEAL A MILLION 0
LAUGHTER IN PARADISE 0
LOVE IN THE AFTERNOON 1
MONTE CARLO BABY 0
MY FAIR LADY 15
ONE WILD OAT 0
PARIS WHEN IT SIZZLES 0
ROBIN AND MARIAN 1
ROMAN HOLIDAY 13
SABRINA 11
THE CHILDREN'S HOUR 0
THE LAVENDER HILL MOB 0
THE NUN'S STORY 3
SECRET PEOPLE 0
THE UNFORGIVEN 0
THEY ALL LAUGHED 0
TWO FOR THE ROAD 0
WAIT UNTIL DARK 4
WAR AND PEACE 2
YOUNG WIVES' TALE 0


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