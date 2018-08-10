Pointless Questions & Answers - Fri 10 Aug

Name any song that appears on the 2003 Australian release of the double disc greatest hits compilation CD 'The Essential Simon & Garfunkel'.
THE 59TH STREET BRIDGE SONG (FEELIN' GROOVY) 1
A CHURCH IS BURNING 0
A HAZY SHADE OF WINTER 2
A MOST PECULIAR MAN 1
A POEM ON THE UNDERGROUND WALL 0
AMERICA 6
AT THE ZOO 3
BABY DRIVER 2
BLEECKER STREET 1
BLESSED 0
BLUES RUN THE GAME 0
BOOKENDS THEME 2
BRIDGE OVER TROUBLED WATER 33
BYE BYE LOVE 1
CECILIA 9
CLOUDY 0
EL CONDOR PASA (IF I COULD) 3
FAKIN' IT 0
FOR EMILY, WHENEVER I MAY FIND HER 1
HE WAS MY BROTHER 0
HOMEWARD BOUND 4
I AM A ROCK 12
KATHY'S SONG 3
KEEP THE CUSTOMER SATISFIED 0
LEAVES THAT ARE GREEN 1
MRS. ROBINSON 29
MY LITTLE TOWN 0
OLD FRIENDS 0
OVERS 0
PUNKY'S DILEMMA 0
RICHARD CORY 1
SCARBOROUGH FAIR/CANTICLE 13
SO LONG, FRANK LLOYD WRIGHT 0
SONG FOR THE ASKING 1
SPARROW 0
THE BOXER 15
THE DANGLING CONVERSATION 0
THE ONLY LIVING BOY IN NEW YORK 0
THE SOUND OF SILENCE 43
WEDNESDAY MORNING, 3A.M. 2