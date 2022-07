2020 Lexus Melbourne Cup Barrier Draw

The field and barrier draw for the 2020 Melbourne Cup.

No. Horse Trainer Jockey Barrier Weight 1 ANTHONY VAN DYCK (IRE) Aidan O'Brien Hugh Bowman 3 58.5kg 2 AVILIUS (GB) James Cummings John Allen 10 57kg 3 VOW AND DECLARE Danny O'Brien Jamie Mott 4 57kg 4 MASTER OF REALITY (IRE) Joseph O'Brien Ben Melham 11 56kg 5 SIR DRAGONET (IRE) Ciaron Maher & David Eustace Glen Boss 14 55.5kg 6 TWILIGHT PAYMENT (IRE) Joseph O'Brien Jye McNeil 12 55.5kgk 7 VERRY ELLEEGANT (NZ) Chris Waller Mark Zahra 15 55.5kg 8 MUSTAJEER (GB) Kris Lees Michael Rodd 2 55kg 9 STRATUM ALBION (GB) Willie Mullins Jordan Childs 9 55kg 10 DASHING WILLOUGHBY (GB) Andrew Balding Michael Walker 19 54.5kg 11 FINCHE (GB) Chris Waller James McDonald 6 54.5kg 12 PRINCE OF ARRAN (GB) Charlie Fellowes Jamie Kah 1 54.5kg 13 SURPRISE BABY (NZ) Paul Preusker Craig Williams 7 54.5kg 14 KING OF LEOGRANCE (FR) Danny O'Brien Damian Lane 18 53.5kg 15 RUSSIAN CAMELOT (IRE) Danny O'Brien Damien Oliver 16 53.5kg 16 STEEL PRINCE (IRE) Anthony & Sam Freedman William Pike 21 53.5kg 17 THE CHOSEN ONE (NZ) Murray Baker & Andrew Forsman Daniel Stackhouse 5 53.5kg 18 ASHRUN (FR) Andreas Wohler Declan Bates 24 53kg 19 WARNING Anthony & Sam Freedman Luke Currie 8 53kgk 20 ETAH JAMES (NZ) Ciaron Maher & David Eustace Billy Egan 22 52.5kg 21 TIGER MOTH (IRE) Aidan O'Brien Kerrin McEvoy 23 52.5kg 22 OCEANEX (NZ) Mick Price & Michael Kent (Jnr) Dean Yendall 17 51.5kg 23 MIAMI BOUND (NZ) Danny O'Brien Daniel Moor 13 51kg 24 PERSAN Ciaron Maher & David Eustace Michael Dee 20 51kg

