2023 AFC U23 Asian Cup Fixtures

Watch all of the 2023 AFC U23 Asian Cup live on Paramount+.
The 2023 AFC U23 Asian Cup will see the Australia U23's come up against Jordan, Indonesia and Qatar.
All the action begins on April 15 with Australia involved in the opening matchday when they take on Jordan.
|Date
|Times (AEDT)
|Event
|Matchday
|Location
|Watch
|15 Apr 2024
|2250-2450, kick-off 2300
|Australia v Jordan
|MD1
|Abdullah Bin Khalifa Stadium
|Live on Paramount+
|16 Apr 2024
|0120-0320, kick-off 0130
|Qatar v Indonesia
|MD1
|Jassim Bin Hamad Stadium
|Live on Paramount+
|16 Apr 2024
|2250-2450, kick-off 2300
|Japan v China PR
|MD1
|Jassim Bin Hamad Stadium
|Live on Paramount+
|17 Apr 2024
|0120-0320, kick-off 0130
|Korea Republic v United Arab Emirates
|MD1
|Abdullah Bin Khalifa Stadium
|Live on Paramount+
|17 Apr 2024
|0120-0320, kick-off 0130
|Iraq v Thailand
|MD1
|Saoud Bin Abdulrahman Stadium
|Live on Paramount+
|17 Apr 2024
|0350-0550, kick-off 0400
|Saudi Arabia v Tajikistan
|MD1
|Khalifa International Stadium
|Live on Paramount+
|17 Apr 2024
|2250-2450, kick-off 2300
|Uzbekistan v Malaysia
|MD1
|Khalifa International Stadium
|Live on Paramount+
|18 Apr 2024
|0120-0320, kick-off 0130
|Vietnam v Kuwait
|MD1
|Saoud Bin Abdulrahman Stadium
|Live on Paramount+
|18 Apr 2024
|2250-2450, kick-off 2300
|Indonesia v Australia
|MD2
|Abdullah Bin Khalifa Stadium
|Live on Paramount+
|19 Apr 2024
|0120-0320, kick-off 0130
|Jordan v Qatar
|MD2
|Jassim Bin Hamad Stadium
|Live on Paramount+
|19 Apr 2024
|2250-2450, kick-off 2300
|China PR v Korea Republic
|MD2
|Abdullah Bin Khalifa Stadium
|Live on Paramount+
|20 Apr 2024
|0120-0320, kick-off 0130
|United Arab Emirates v Japan
|MD2
|Jassim Bin Hamad Stadium
|Live on Paramount+
|20 Apr 2024
|0120-0320, kick-off 0130
|Thailand v Saudi Arabia
|MD2
|Khalifa International Stadium
|Live on Paramount+
|20 Apr 2024
|0350-0550, kick-off 0400
|Tajikistan v Iraq
|MD2
|Saoud Bin Abdulrahman Stadium
|Live on Paramount+
|20 Apr 2024
|2250-2450, kick-off 2300
|Malaysia v Vietnam
|MD2
|Khalifa International Stadium
|Live on Paramount+
|21 Apr 2024
|0120-0320, kick-off 0130
|Kuwait v Uzbekistan
|MD2
|Saoud Bin Abdulrahman Stadium
|Live on Paramount+
|22 Apr 2024
|0120-0320, kick-off 0130
|Qatar v Australia
|MD3
|Jassim Bin Hamad Stadium
|Live on Paramount+
|22 Apr 2024
|0120-0320, kick-off 0130
|Jordan v Indonesia
|MD3
|Abdullah Bin Khalifa Stadium
|Live on Paramount+
|22 Apr 2024
|2250-2450, kick-off 2300
|Japan v Korea Republic
|MD3
|Jassim Bin Hamad Stadium
|Live on Paramount+
|22 Apr 2024
|2250-2450, kick-off 2300
|United Arab Emirates v China PR
|MD3
|Abdullah Bin Khalifa Stadium
|Live on Paramount+
|23 Apr 2024
|0120-0320, kick-off 0130
|Saudi Arabia v Iraq
|MD3
|Khalifa International Stadium
|Live on Paramount+
|23 Apr 2024
|0120-0320, kick-off 0130
|Thailand v Tajikistan
|MD3
|Saoud Bin Abdulrahman Stadium
|Live on Paramount+
|24 Apr 2024
|0120-0320, kick-off 0130
|Uzbekistan v Vietnam
|MD3
|Khalifa International Stadium
|Live on Paramount+
|24 Apr 2024
|0120-0320, kick-off 0130
|Kuwait v Malaysia
|MD3
|Saoud Bin Abdulrahman Stadium
|Live on Paramount+
|25 Apr 2024
|2350-2550, kick-off 2400
|TBD v TBD
|QF1
|Jassim Bin Hamad Stadium
|Live on Paramount+
|26 Apr 2024
|0320-0520, kick-off 0330
|TBD v TBD
|QF2
|Abdullah Bin Khalifa Stadium
|Live on Paramount+
|26 Apr 2024
|2350-2550, kick-off 2400
|TBD v TBD
|QF3
|Khalifa International Stadium
|Live on Paramount+
|27 Apr 2024
|0320-0520, kick-off 0330
|TBD v TBD
|QF4
|Saoud Bin Abdulrahman Stadium
|Live on Paramount+
|29 Apr 2024
|2350-2550, kick-off 2400
|TBD v TBD
|SF1
|Abdullah Bin Khalifa Stadium
|Live on Paramount+
|30 Apr 2024
|0320-0520, kick-off 0330
|TBD v TBD
|SF2
|Jassim Bin Hamad Stadium
|Live on Paramount+