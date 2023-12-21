AFC: U23 Asian Cup

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2023 AFC U23 Asian Cup Fixtures

2023 AFC U23 Asian Cup Fixtures

Watch the 2023 AFC U23 Asian Cup live and exclusive on Paramount+.

Watch all of the 2023 AFC U23 Asian Cup live on Paramount+.

The 2023 AFC U23 Asian Cup will see the Australia U23's come up against Jordan, Indonesia and Qatar.

All the action begins on April 15 with Australia involved in the opening matchday when they take on Jordan.

Date Times (AEDT) Event Matchday Location Watch
15 Apr 2024 2250-2450, kick-off 2300 Australia v Jordan MD1 Abdullah Bin Khalifa Stadium Live on Paramount+
16 Apr 2024 0120-0320, kick-off 0130 Qatar v Indonesia MD1 Jassim Bin Hamad Stadium Live on Paramount+
16 Apr 2024 2250-2450, kick-off 2300 Japan v China PR MD1 Jassim Bin Hamad Stadium Live on Paramount+
17 Apr 2024 0120-0320, kick-off 0130 Korea Republic v United Arab Emirates MD1 Abdullah Bin Khalifa Stadium Live on Paramount+
17 Apr 2024 0120-0320, kick-off 0130 Iraq v Thailand MD1 Saoud Bin Abdulrahman Stadium Live on Paramount+
17 Apr 2024 0350-0550, kick-off 0400 Saudi Arabia v Tajikistan MD1 Khalifa International Stadium Live on Paramount+
17 Apr 2024 2250-2450, kick-off 2300 Uzbekistan v Malaysia MD1 Khalifa International Stadium Live on Paramount+
18 Apr 2024 0120-0320, kick-off 0130 Vietnam v Kuwait MD1 Saoud Bin Abdulrahman Stadium Live on Paramount+
18 Apr 2024 2250-2450, kick-off 2300 Indonesia v Australia MD2 Abdullah Bin Khalifa Stadium Live on Paramount+
19 Apr 2024 0120-0320, kick-off 0130 Jordan v Qatar MD2 Jassim Bin Hamad Stadium Live on Paramount+
19 Apr 2024 2250-2450, kick-off 2300 China PR v Korea Republic MD2 Abdullah Bin Khalifa Stadium Live on Paramount+
20 Apr 2024 0120-0320, kick-off 0130 United Arab Emirates v Japan MD2 Jassim Bin Hamad Stadium Live on Paramount+
20 Apr 2024 0120-0320, kick-off 0130 Thailand v Saudi Arabia MD2 Khalifa International Stadium Live on Paramount+
20 Apr 2024 0350-0550, kick-off 0400 Tajikistan v Iraq MD2 Saoud Bin Abdulrahman Stadium Live on Paramount+
20 Apr 2024 2250-2450, kick-off 2300 Malaysia v Vietnam MD2 Khalifa International Stadium Live on Paramount+
21 Apr 2024 0120-0320, kick-off 0130 Kuwait v Uzbekistan MD2 Saoud Bin Abdulrahman Stadium Live on Paramount+
22 Apr 2024 0120-0320, kick-off 0130 Qatar v Australia MD3 Jassim Bin Hamad Stadium Live on Paramount+
22 Apr 2024 0120-0320, kick-off 0130 Jordan v Indonesia MD3 Abdullah Bin Khalifa Stadium Live on Paramount+
22 Apr 2024 2250-2450, kick-off 2300 Japan v Korea Republic MD3 Jassim Bin Hamad Stadium Live on Paramount+
22 Apr 2024 2250-2450, kick-off 2300 United Arab Emirates v China PR MD3 Abdullah Bin Khalifa Stadium Live on Paramount+
23 Apr 2024 0120-0320, kick-off 0130 Saudi Arabia v Iraq MD3 Khalifa International Stadium Live on Paramount+
23 Apr 2024 0120-0320, kick-off 0130 Thailand v Tajikistan MD3 Saoud Bin Abdulrahman Stadium Live on Paramount+
24 Apr 2024 0120-0320, kick-off 0130 Uzbekistan v Vietnam MD3 Khalifa International Stadium Live on Paramount+
24 Apr 2024 0120-0320, kick-off 0130 Kuwait v Malaysia MD3 Saoud Bin Abdulrahman Stadium Live on Paramount+
25 Apr 2024  2350-2550, kick-off 2400  TBD v TBD QF1 Jassim Bin Hamad Stadium Live on Paramount+
26 Apr 2024 0320-0520, kick-off 0330   TBD v TBD QF2  Abdullah Bin Khalifa Stadium Live on Paramount+
26 Apr 2024  2350-2550, kick-off 2400   TBD v TBD QF3 Khalifa International Stadium Live on Paramount+
27 Apr 2024  0320-0520, kick-off 0330   TBD v TBD QF4 Saoud Bin Abdulrahman Stadium Live on Paramount+
 29 Apr 2024  2350-2550, kick-off 2400   TBD v TBD  SF1 Abdullah Bin Khalifa Stadium Live on Paramount+
30 Apr 2024 0320-0520, kick-off 0330  TBD v TBD SF2 Jassim Bin Hamad Stadium Live on Paramount+
AFC U23 Asian Cup Fixtures
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AFC U23 Asian Cup Fixtures

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