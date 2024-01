AFC Asian Cup: Relive the Group Stage

The group stage phase of the AFC Asian Cup came to a conclusion on Friday morning (AEDT).

10 Play has you covered with six extended highlights show covering all the action from all six groups!

Find out how each team placed in the group stage and keep an eye out for the round of 16 preview.

Group A

P W D L F A GD PTS 1 QATAR 3 3 0 0 5 0 5 9 2 TAJIKISTAN 3 1 1 1 2 2 0 4 3 CHINA PR 3 0 2 1 0 1 -1 2 4 LEBANON 3 0 1 2 1 5 -4 1

AFC Asian Cup: Group A Highlights Show

Group B

P W D L F A GD PTS 1 AUSTRALIA 3 2 1 0 4 1 3 7 2 UZBEKISTAN 3 1 2 0 4 1 3 5 3 SYRIA 3 1 1 1 1 1 0 4 4 INDIA 3 0 0 3 0 6 -6 0

AFC Asian Cup: Group B Highlights Show

Group C

P W D L F A GD PTS 1 IR IRAN 3 3 0 0 7 2 5 9 2 UNITED ARAB EMIRATES 3 1 1 1 5 4 1 4 3 PALESTINE 3 1 1 1 5 5 0 4 4 HONG KONG 3 0 0 3 1 7 -6 0

AFC Asian Cup: Group C Highlights Show

Group D

P W D L F A GD PTS 1 IRAQ 3 3 0 0 8 4 4 9 2 JAPAN 3 2 0 1 8 5 3 6 3 INDONESIA 3 1 0 2 3 6 -3 3 4 VIETNAM 3 0 0 3 4 8 -4 0

AFC Asian Cup: Group D Highlights Show

Group E

P W D L F A GD PTS 1 BAHRAIN 3 2 0 1 3 3 0 6 2 KOREA REPUBLIC 3 1 2 0 8 6 2 5 3 JORDAN 3 1 1 1 6 3 3 4 4 MALAYSIA 3 0 1 2 3 8 -5 1

AFC Asian Cup: Group E Highlights Show

Group F

P W D L F A GD PTS 1 SAUDI ARABIA 3 2 1 0 4 1 3 7 2 THAILAND 3 1 2 0 2 0 2 5 3 OMAN 3 0 2 1 2 3 -1 2 4 KYRGYZ REPUBLIC 3 0 1 2 1 5 -4 1

AFC Asian Cup: Group F Highlights Show

